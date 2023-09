Evento do TJMS em Bonito vai custar R$ 568,9 mil aos contribuintes

Entre os dias 4 e 6 de outubro, a cidade de Bonito vai sediar o II Encontro Nacional dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário, promovido pelo Tribunal de Justiça do MS.

O evento vai custar R$ 568,9 mil aos bolsos dos contribuintes e tem como objetivo promover cooperação entre os ramos da Justiça, como ferramenta de pacificação social, em especial no tratamento adequado de demandas complexas, estruturais, repetitivas ou de massa, com vistas à prevenção da litigiosidade.

Além disso, deverá fomentar o estudo e aprofundamento dos temas jurídicos e questões judiciais que possam ter repercussão em todos os ramos da Justiça, segundo o TJMS.

O público estimado de 150 pessoas, participando de forma rotativa da programação, desenvolvida no Centro de Convenções de Bonito, por R$ 17 mil a diária, ao custo final de R$ 68 mil.

A acomodação para 25 participantes e debatedores em resort ou hotel de qualidade superior vai custar R$ 125 mil.

O encontro vai ser bancado pelos mesmos contribuintes que já pagam as custas processuais e as taxas extrajudiciais cartorárias que compõem o Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – FUNJECC.

Os custos com a realização desse tipo de evento reforçam a necessidade de serem revistos os valores que a população de Mato Grosso do Sul é obrigada a pagar quando busca serviços em cartórios ou entra com ações na Justiça.

Temos uma das mais altas taxas cartorárias e custas processuais do País justamente para manter a estrutura nababesca do Poder Judiciário.

O TJMS não deve estar enfrentando dificuldades financeiras, pois do contrário não estaria financiando eventos caríssimos como esse em Bonito, e muito menos brigando para poder torrar milhões de reais com a construção do novo Palácio da Justiça.

