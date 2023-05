Evento promove conhecimento sobre gestão empresarial em Campo Grande

A Fundação Dom Cabral - maior escola de negócios da América Latina e 9ª no mundo - está promovendo dois dias de aprendizagem e difusão de conhecimento sobre gestão empresarial, em Campo Grande.

A partir de estratégias apresentadas no Programa de Desenvolvimento de Dirigentes (PDD), empresários de Mato Grosso do Sul buscam melhorar os resultados em todas as áreas de atuação.

A partir dos novos conhecimentos, os profissionais refletem sobre o plano de ação de suas empresas, como lidar com problemas e manter o crescimento econômico. O coordenador de comunicação estratégica da empresa Real H, Dener Dias, falou sobre a importância do evento onde connheceu novas ferramentas de gestão.

"Esse conhecimento, essa iniciativa da Dom Cabral é muito importante. As informações apresentadas contribuem para alcançarmos a excelência em todas as áreas da empresa, como na comunicação, no administrativo e no comercial. A principal das informações apresentadas é estratégia, em todos os planos de ação da empresa, para você estar preparado para o que surgir ao longo do desenvolvimento", afirma Dias.

O palestrante Jorge Roldão, Phd em Administração e responsável por desenvolver estratégias de gestão para grupos multinacionais, é mestre em educação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ) e manteve o grupo de empreendedores e executivos motivados para aplicar as novas técnicas.

"A Dom Cabral faz parte de uma estratégia que estamos desenvolvendo dentro do hospital para aprimorar a gestão, com uma gestão de resultados, em que a gente passa a olhar o hospital não só como um prestador de serviços, mas também como uma empresa estratégica que vai trazer rentabilidade e perpetuidade para o negócio", explicou um dos representantes da Santa Casa de Campo Grande, um dos maiores hospitais filantrópicos do país, e que, a exemplo de outras instituições, vem enfrentando problemas financeiros.

Segundo o diretor-técnico da Santa Casa, William Lemos, a palestra abre novas perspectivas para a forma de gerir pequenas, médias e grandes empresas. "Esse conhecimento traz para a Santa Casa uma forma de rever conceitos internos, aprimorar processos e fazer o diferente, para que dificuldades como as que o hospital tem passado não voltem a acontecer", conluiu o diretor.