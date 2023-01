Evento reúne clubes e federações para discutir novas diretrizes de gestão esportiva

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), organiza nesta sexta-feira (27) um encontro com federações, clubes, associações e demais membros da comunidade esportiva sul-mato-grossense.

O evento acontece às 15h, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. O objetivo principal é discutir as novas diretrizes de funcionamento e organização da Setescc e Fundesporte, e os novos procedimentos para solicitação de apoio e também encaminhamento de convênios. Na ocasião, também será apresentado o calendário preliminar de eventos e os editais que serão publicados neste ano.

"A Fundesporte passa a integrar uma nova secretaria, que tem como principal foco a transversalidade e a interlocução entre os setores. É um novo momento para o esporte em Mato Grosso do Sul, com processos mais transparentes e desburocratizados. A ideia é apresentar essa nova estrutura organizacional à comunidade esportiva”, enfatiza o titular da Setescc, Marcelo Ferreira Miranda.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, o encontro vai detalhar a dinâmica implementada para os próximos anos. "Com a inovação da estrutura orgânica funcional do Estado, a Fundesporte tem alterações em seu funcionamento”, destaca. "Queremos debater também o calendário das federações para que os eventos atendam a comunidade de forma otimizada, sem conflitos de datas e prazos", finaliza.

Serviço

Evento: encontro com clubes e federações esportivas de MS

Local: auditório do Bioparque Pantanal – Av. Afonso Pena, 6.277 – Campo Grande (MS)

Data: sexta-feira, 27 de janeiro

Horário: 15h

Obs: vale salientar que o evento se restringe ao auditório do Bioparque Pantanal e não será permitido o acesso para visitação.

*Com informações de Comunicação Fundesporte