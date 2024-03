Evento reúne mais de 60 prefeituras para debater inovações na gestão pública

O 2º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes reuniu mais de 60 prefeituras para discutir ferramentas e soluções para aprimorar a eficiência dos serviços públicos, especialmente nas pequenas e médias cidades. O evento ocorreu no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea/MS), com foco de apresentar iniciativas digitais e inteligentes que promovam economia, sustentabilidade e rapidez nos serviços públicos.

Um dos assuntos abordados foi a tecnologia BIM (Building Information Modeling), que passou a ser exigida em projetos governamentais a partir da nova Lei de Licitações (14.133/2021). De acordo com o engenheiro civil e um dos palestrantes do evento, Fernando Schettini, essa tecnologia deve potencializar a capacidade de fornecimento de serviços que os municípios de Mato Grosso do Sul podem fazer, principalmente com projetos ligados a Rota Biocêanica.

Em termos gerais, a tecnologia BIM é a representação digital e tridimensional das características físicas e funcionais de um edifício, contendo todas as informações necessárias para a execução, implantação, manutenção e gerenciamento de um projeto de forma integrada e organizada. Segundo o especialista, a modernização e digitalização desses processos pode permitir uma rastreabiliade que antes não existia, economizando tempo e evitando retrabalho.

O evento também abordou tematicas como a Inteligência Artificial, e seu funcionamento em diversos setores, como o escolar e na saúde. Além das políticas públicas e modelos implantados nos municípios, no encontro os gestores tiveram acesso às soluções desenvolvidas pela iFractal, Inovvati Tecnologia, IGTECH, Sistema Traz Valor, Binär Tech, Portal de Compras Públicas, VoxCity e Gênesis Tecnologia.

O evento foi promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).