Evento reuniu produtores para discutir o desenvolvimento sustentável da suinocultura

A suinocultura está em pleno desenvolvimento em Mato Grosso do Sul, e é para discutir esse tema e também o desenvolvimento sustentável dessa cadeia, que foi realizado nesta quinta-feira (11) em Campo Grande o II Encontro de Lideranças da Suinocultura de Mato Grosso do Sul.

O evento contou com a presença de autoridades, especialistas e também produtores do estado para falarem sobre a suinocultura. Como conta o presidente da Associação Sul-matogrossense de Suinocultores (Asumas), Milton Bigatão.

"É um espaço democrático para mantermos o alinhamento com formadores de opinião e autoridades sul-mato-grossenses sobre a suinocultura. No evento atualizamos os dados do setor, para que todos entendam o desempenho da suinocultura, bem como os caminhos e as estratégias adotadas até aqui. Da mesma forma, são alinhadas ações futuras, para que a produção de suínos avance de forma sustentável”, afirmou.

E a sustentabilidade foi a principal pauta do evento, onde foi falado sobre o Programa Asumas de Sustentabilidade (PAS), lançado no ano passado, que tem por objetivo a promoção de melhorias no desempenho ambiental, econômico e social da cadeia produtiva, desenvolver tecnologias e subsidiar políticas públicas que promovam a sustentabilidade.

A pauta de sustentabilidade surgiu dos prórprios suinocultores do estado, que se preocupam com o desenvolvimento da cadeia produtiva. Como é o caso do suinocultor há mais de 14 anos, Renato Spera.

"Foi uma iniciativa nossa vendo uma necessidade no quesito de melhoria contínua para a gente dar o destino cada vez melhor para os resíduos da suinocultura. E hoje o embasamento técnico é muito da embrapa de Concórdia e a gente tem que trazer isso para o solo do centro-oeste. Então nasceu essa oportunidade para a gente cada vez melhorar a nossa atividade e produzir com mais responsabilidade. Desde produzir energia solar, por placa solar, por biogás e toda a parte de sustentabilidade do tratamento de dejetos", disse o produtor.

Também presente no encontro, o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), Marcelos Lopes, disse que a suinocultura está se desenvolvendo bem no país e que Mato Grosso do Sul pode se tornar um dos maiores produtores do Brasil nos próximos anos.

"Mato Grosso do Sul é um exemplo a ser seguido no país. Eu pude conversar com o governador e essa integração de governo e produção é muito importante, tanto é que as grandes agroindústrias estão vindo pra cá, indústrias de outras áreas também. Então Mato Grosso do Sul tá crescendo, vai crescer e eu tenho certeza que em pouco tempo vai ser um dos maiores produtores de suíno do nosso país", concluiu.

*Com informações da Acrissul