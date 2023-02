Ex-parlamentar de MS vai assumir cargo na Embratur

Com o final do mandato na Câmara dos Deputados, o ex-parlamentar por Mato Grosso do Sul, Fábio Trad (PSD), deve ser nomeado para o cargo de gerente de Auditoria e Controle da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. Nessa segunda-feira (6), após se reunir com o diretor-presidente da agência Marcelo Freixo (PT-RJ), Trad postou a novidade nas redes sociais.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, Fábio Trad disse que aceitou o convite por entender que o turismo é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. "O Brasil investe muito pouco em turismo. Nós investimos menos que o Peru, menos que a Colômbia e temos um potencial ainda a ser explorado", afirmou.

Trad havia participado dos trabalhos da equipe de transição do governo Jair Bolsonaro (PL) para o governo Lula (PT). E nesta terça-feira (7), Trad e Freixo já estiveram reunidos com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do sul, Bruno Wendling.

Clique abaixo e ouça o que disse Fábio Trad sobre o convite para a Embratur: