Exames de rotina podem detectar o câncer ginecológico

No programa CBN Você Mulher deste sábado (20), Juliana Gambim conversou com a médica oncologista, Iara Lustosa. O chamado 'Julho Verde Escuro' é o mês de combate e conscientização sobre o câncer ginecológico. Durante a entrevista, a especialista falou sobre os tipos de tumores, tipos de tratamento e sobre a importância da mulher realizar exames de rotina para ter o diagnóstico precoce, que aumenta muito a efetividade do tratamento.

Confira mais informações na entrevista: