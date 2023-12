Excesso de consumo de bebida alcoólica é porta de entrada de problemas crônicos

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, o número representa 5,3% de todas as mortes. Além disso, o uso nocivo de álcool é um fator que desencadeia a causa para mais de 200 doenças e lesões.

Neste momento de férias e festas em que muita gente acaba abusando do consumo de álcool, o Jornal CBN CG conversou com o Clínico-Geral, Lucas Guilherme Vieira Pacini sobre os problemas de saúde causados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas, especialmente nesta época do ano.

Segundo o médico, o comportamento pode ter uma série de consequências, como por exemplo ser a porta de entrada para doenças hepáticas, gastrointestinais e cardíacas.

“Muitos desses problemas são tidos como menores pela população, e muitas pessoas que são etilistas crônicos não se consideram, não tem esta noção, e a gente pode ter repercussão tanto na parte cardíaca, cardiovascular, como fígado, como em outros sistemas”.

Na parte hepática, o Lucas Pacini destacou a cirrose hepática como um dos principais problemas. A doença leva a perda da capacidade do fígado de regulação do corpo. O clínico-geral destacou ainda o aumento dos casos de úlceras e perfurações do intestino. Ele deu dicas de como evitar e controlar a ressaca para quem exagerar no Réveillon. Acompanhe a entrevista completa.