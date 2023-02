Exemplar Chef Eudes

Para apoiar os desabrigados em consequência do desastre acontecido no último final de semana, no Litoral Norte de São Paulo, o Chef Eudes Assis fechou o funcionamento do seu restaurante para fazer comida para os desabrigados.

A situação de calamidade pública no Litoral Norte que levou parte de estradas, casas, história e o mais importante: as vidas, no último sábado, demonstram a fragilidade da humanidade perante catástrofes naturais. Mal terminamos de entender os abalos sísmicos que assolaram parte da Turquia e Síria, vimos agora esta situação de emergência extrema.

Trabalhadores voluntários e ações para ajudar as pessoas que estão vivendo este momento caótico estão se formando e você também pode ajudar. Mas antes de passar alguns canais de ajuda, segue abaixo, nas palavras relatadas pelo chef Eudes em sua conta de instagram, um pouco da impressão dele a esta catástrofe:

“Nesses meus 46 anos de vida, nunca vi nada parecido por aqui. As chuvas fortes e prolongadas que caíram nas últimas horas atingiram toda a região, causando alagamentos e deslizamentos nas comunidades nesse começo de feriado prolongado. O pouco que as pessoas tinham, perderam. Momento de muita tristeza”, divulgou o Chef Eudes

O Chef ainda complementa que para tentar ajudar, ele fechou o Taioba nos próximos dias para usar a cozinha para preparar marmitas para as pessoas que estão desabrigadas e que não têm o que comer.

E quem também quiser ajudar, doando mantimentos (arroz, feijão, carne, embalagens de marmita… ) ou de alguma outra forma, pode chamar o Chef Eudes Assis com uma mensagem inbox na página do chat do instagram dele.

Muito obrigado a todos. Vamos fortalecer essa corrente do bem.

Procure ajudar os desabrigados nos seguintes perfis:

@chefeudes

@taiobagastronomia

@voaproject