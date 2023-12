Exonerado servidor público envolvido em morte no trânsito com carro oficial

O assessor especial da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, preso em flagrante na manhã de sábado (9) após se envolver em um grave acidente no cruzamento das ruas Bahia e Antônio Maria Coelho, região central de Campo Grande, foi exonerado do cargo em comissão de Direção Gerencial Superior e Assessoramento. A publicação saiu na edição desta segunda-feira (11) do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o então servidor público dirigia um carro oficial do Governo do Estado quando teria avançado o sinal vermelho, em alta velocidade, e atingido um casal que trafegava numa moto. A mulher que estava na garupa morreu no local. Ela tinha 51 anos e estava a caminho do trabalho.

Continue Lendo...

O marido dela foi socorrido e segue internado em estado grave, na UTI da Santa Casa de Campo Grande. O motorista do carro, de 30 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro mas os policiais que atenderam a ocorrência constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, além de exalar forte cheiro de álcool.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse domingo, o motorista pagou fiança no valor de R$ 66 mil reais e foi liberado da prisão onde permaneceu por 24 horas. Ele está em liberdade provisória, vai responder ao inquérito por homicídio e teve a CNH suspensa por 6 meses.

O ex-servidor peertencia ao quadro do funcionalismo estadual desde abril de 2021, sendo lotado inicialmente na Secretaria de Infraestrutura (Seinfra-MS),e estava credenciado a conduzir veículos da frota oficial do Estado exclusivamente em serviço.

A assessoria do Governo informou que os fatos envolvendo o uso indevido do veículo oficial "serão devidamente apurados nos próximos dias".

SAIBA MAIS