Exportações de milho e soja devem sofrer queda nos próximos meses

Boletim Logístico da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgado na última semana aponta que as exportações da soja e do milho devem ser reduzidas nos próximos meses.

A companhia destaca que o aumento verificado na exportação de soja, que atingiu 15,59 milhões de toneladas em maio, está ligado em grande parte às vendas antecipadas e à preparação para a nova safra. Outro fator levantado pela Conab foi a tendência dos produtores optarem por manter a soja em estoque, na espera da melhoria no quadro de preços previstos para o segundo semestre.

De acordo com o informativo, a China adotou uma sistemática de aumentar o tempo dispensado às inspeções em cargas de soja que chegam ao país, prolongando os tempos de liberação do produto. Estes novos procedimentos alfandegários tornam ainda mais lento e custoso o escoamento da soja em território chinês podendo retardar as negociações brasileiras com o país.

Já em relação as exportações do milho houve uma queda atingindo 0,38 milhão de toneladas em maio, contra 0,47 milhão de toneladas observado em abril. O movimento de baixa é influenciado também pela diminuição dos prêmios e cotações, que vem provocando forte redução nas vendas externas.

*Com informações Conab