Expectativa de La Niña para os próximos meses reforça falta de chuva em MS

Em pleno período de neutralidade dos fenômenos meteorológicos, El Niño e La Niña, o meteorologista Natálio Abrahão descreveu um cenário crítico para Mato Grosso do Sul nos próximos meses. Segundo ele, o semestre não é bom para o estado.

“Estamos em período de neutralidade e nos encaminhando para um La Niña e para Mato Grosso do Sul o ideal é o El Niño, que traz chuva [...] então o produtor precisa escolher bem as sementes que serão utilizadas”.

Continue Lendo...

A falta de chuvas no estado e em todo o país já tem provocado diversas implicações na vida dos sul-mato-grossenses. No final do mês de agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a cobrança adicional da bandeira vermelha para o consumo de energia elétrica em todo o país, devido à escassez de chuva nos reservatórios. Em Mato Grosso do Sul, especialmente, nas cidades de Corumbá e Ladário abastecidas pelas águas do Rio Paraguai, os moradores foram orientados pela concessionária de água que abastece os municípios a realizarem o consumo consciente do recurso devido ao baixo nível do rio. Segundo o meteorologista, o nível do Rio Paraguai nos municípios de Ladário e Pontes de Lacerda, em Mato Grosso, registrou a marca negativa de 0,48 milímetros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É preciso chover nos locais de nascente do rio para voltar a encher e depois das chuvas leva cerca de 62 dias para elevar por aqui”, explicou Natálio.

Apesar do cenário crítico, Abrahão disse que entre os dias 16 e 17 de setembro a aproximação de uma frente fria vinda da região sul do país deve provocar mudanças no tempo. “Com esta aproximação poderemos ter chuva”, confirmou.

Durante a entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, desta sexta-feira (06), o meteorologista explicou o que tem provocado a presença da densa cortina de fumaça em Mato Grosso do Sul, altamente perigosa para a saúde da população.

Acompanhe a entrevista completa.