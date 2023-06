Expectativa para o início de um ciclo de baixa na taxa oficial de juros

Juros baixos fomentam a economia e o movimento de possível queda na Selic - taxa básica de juros no país - refletiu no comportamento de investidores nacionais e estrangeiros que investem na Bolsa brasileira.

O colunista da CBN Campo Grande, João Soares, avaliou o cenário do mercado financeiro nesta quarta-feira (21), dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para determinar o futuro da Selic. A taxa básica de juros está em 13,75% ao ano, desde agosto do ano passado.

