Experiências diferentes mas com o mesmo objetivo, servir com excelência na capital

No CBN Festas e Eventos deste sábado (6), Zé Marques conversou com o empresário José Thomaz, dono do Thomaz Lanches, empreendimento com mais de 40 anos em Campo Grande, e com Kewin Moreira, gerente do Tatu Bola Bar e Grelha, novo restaurante da capital inaugurado há seis meses. As empresas possuem experiências totalmente diferentes para os clientes mas têm o mesmo objetivo, servir com excelência na capital, e ambas estão participando do Circuito Gastronômico CG - Edição Sabores da Terra - com os pratos Quibe de Cumbaru (Thomaz Lanches) e Costela no Bafo (Tatu Bola).

No estúdio da CBN, os convidados contaram mais detalhes sobre suas histórias, trabalhos e planejamentos para o futuro em Mato Grosso do Sul.

Confira a coluna na íntegra: