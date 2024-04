Explorando as riquezas vinícolas de Bordeaux: Uma Conversa Especial

Hoje, temos algo especial para vocês. Se acompanhou nossa coluna de ontem, está pronto para continuar essa conversa conosco. Estou aqui com Maurício Zapiro, um grande amigo que tive o prazer de conhecer durante uma semana de viagens pela deslumbrante região de Bordeaux. Visitamos vinícolas incríveis, os renomados Châteaux desta área, e hoje queremos focar em uma das regiões mais icônicas do mundo do vinho.

Estamos falando do Médoc, talvez o coração pulsante dos grandes rótulos que povoam nossa imaginação quando pensamos no universo dos vinhos do Velho Mundo. Maurício, compartilhe conosco um pouco sobre a geografia desta região e suas descobertas.

Uma das coisas fascinantes que descobri é que em Bordeaux é possível adquirir vinhos confiando apenas na classificação estabelecida há mais de um século. Os produtores seguem rigorosamente essas diretrizes, o que resulta em vinhos com características únicas. No Médoc, por exemplo, temos o rio Gironde dividindo a região em duas subáreas: a margem esquerda e a margem direita.

Cada uma dessas áreas possui suas próprias características, influenciando até mesmo o tipo de uva predominante. Na margem esquerda, devido ao solo específico, predominam os vinhos produzidos com a uva Cabernet Sauvignon, enquanto na margem direita são mais comuns os vinhos elaborados com a uva Merlot.

Os vinhos de Bordeaux também são conhecidos pelo famoso "corte bordelês", uma mistura de diferentes uvas que confere a cada safra suas próprias características distintas, moldadas pelo clima e pelo processo de vinificação. Maurício, baseado em suas experiências, quais anos você considera como excepcionais para a região? O que os especialistas têm a dizer sobre isso?

Existem anos históricos que se destacam, como o milagroso 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a falta de mão de obra deu lugar a uma safra de qualidade excepcional. Outros anos notáveis incluem o famoso 1982, quando Bordeaux ganhou reconhecimento global, além de safras recentes no século XXI, como 2005 e 2015. E, é claro, estamos todos ansiosos para ver o que reserva o futuro para esta região tão venerada.

