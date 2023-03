Explosão em unidade de Cooperativa Agroindustrial deixa três pessoas em estado grave

Nesta segunda-feira (13), no interior do estado, uma explosão em unidade da Coamo Cooperativa Agroindustrial deixou quatro pessoas feridas, sendo três em estado grave. O acidente ocorreu na BR-463 nas proximidades do Posto Guaíba em Ponta Porã, a cooperativa ainda não se manifestou sobre o fato e as causas são desconhecidas.

De acordo com informações do Serviço Móvel de Urgência, (Samu) da cidade de Dourados, os feridos foram transportados por veículos particulares e interceptados pelas ambulâncias do Samu na BR 463 na região da "Matinha", já em Dourados.

Os feridos mais graves precisaram ser entubados e seriam levados para o Hospital da Vida, mas, segundo informações, o local estava lotado. Com isso os socorristas os levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde estão internados na Ala Vermelha.

Os nomes e o estado de saúde das vítimas não foram informados.