Expogrande inicia com expectativa de R$ 150 milhões em negócios

Uma das maiores feiras de agronegócio, a Expogrande 2024 teve início na noite desta quinta-feira (4) no Parque de Exposições Laucídio Coelho em Campo Grande. No ano passado foram muitos negócios realizados, a feira contou mais de 4 mil animais vendidos, mais de 102 mil pessoas visitando o local e cerca de R$ 110 milhões em movimentação financeira.

Neste ano, o evento terá sua 84ª edição com mais de 150 expositores confirmados e 17 leilões com 11 raças diferentes. O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, fala sobre a expectativa de movimentação financeira nos próximos dias.

"É um evento que vem resgatando tradições. Estamos vendo a pista de Nelore que já começou hoje, vamos ter gado girolando, uma série de atrações, muita coisa nova, é um novo parque da cidade trazendo a sociedade pra junto do meio rural. É uma expectativa acima de 150 milhões de reais para negociações, a gente sabe que é um momento difícil, mas num momento difícil surgem grandes oportunidades, existem linhas de créditos especiais para a Expogrante que a gente espera aí que durante o evento aconteça muitos negócios, não só de gado, mas também com relação a máquinas, a compra de equipamentos e de automóveis", afirma.

A cerimônia de abertura, realizada na pista central de julgamentos do parque, que foi totalmente reformada neste ano para atender o evento, contou com a presença de diversas autoridades e, entre elas, o governador do estado, Eduardo Riedel, que falou sobre a realização do evento.

"A feira sempre é um momento onde reúne conhecimento, informação, negócio. É um momento de reflexão também sobre o momento que a gente está vivendo na agropecuária. Um ano de crise de produção, de crise de preços, mas isso não tira a necessidade da feira se colocar como grande centro de discussão das soluções. A feira foi resgatada ano passado na gestão do Guilherme com um sucesso absurdo de retomar o que a gente chama desse 'espírito expogrande'. É esse momento onde todo mundo fica ansioso pelas atrações, pelos shows, pela presença aqui no parque. Onde a população vem aqui encontrar um pouco com o que é o dia a dia do campo", disse o governador.

A prefeita da capital, Adriane Lopes, fala sobre a retomada do evento no Parque Laucidio Coelho e sobre a parceria com a Acrissul para fomentar as relações econômicas durante a feira.

"A retomada dessa feira foi muito importante para a economia de Campo Grande, nós sabemos o quanto de negócios que foram realizados ano passado, a expectativa está muito alta para este ano, e não só negócios, essa feira gera empregos, renda para as famílias, projeta a nossa cidade, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Nós estamos recepcionando aqui o Chile, Luxemburgo, 10 países já confirmaram presença no estante da prefeitura. Ano passado nós fizemos e foi um sucesso, conectamos o ano passado vários países com empresários aqui da nossa capital, os empresários contam com o posicionamento que eles têm interesse na nossa cidade, a gente apresenta Campo Grande com o seu potencial e através da Acrissul nós conseguimos fazer essa parceria, essa conexão", contou a gestora municipal.

Durante o início de mais uma edição da Expogrande, Laucídio Coelho Neto, ex-presidente da Acrissul falou sobre a importância do evento.

"A Expogrande faz parte da história econômica do Mato Grosso do Sul. Os primórdios dos nossos estados foram todos eles estabelecidos pela pecuária, e a Acrissul é uma entidade com já 84 exposições realizadas, em um estado tão novo. Então é realmente uma satisfação ver que a exposição continua ainda prestando serviço para a nossa população".

Além dos leilões com expectativa de arrecadar mais de R$ 18 milhões de reais com a venda de animais, os julgamentos de cerca de 400 animais nelore padrão e ciclo de palestras que vão auxiliar os produtores de Mato Grosso do Sul com muito conhecimento do setor, a Expogrande 2024 também conta com diversas atrações nacionais.

A feira segue até o dia 14 de abril. De domingo a quinta-feira a entrada ao Parque de Exposições Laucídio Coelho é gratuita. E nas sextas-feiras e sábados o ingresso custa R$ 20,00. Já a entrada para os shows e áreas vips é cobrada à parte, conforme o dia e a atração.