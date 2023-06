Exporã 2023 volta com perfil popular e força do agro

A diretoria do Sindicato Rural de Ponta Porã realizou a apresentação oficial da 46ª Exporã – a feira agropecuária de Ponta Porã – marcando o retorno do maior evento do gênero na faixa de fronteira.

A reunião mostrou detalhes do que será a feira, cuja abertura oficial está programada para o dia 02 de agosto, às 19h. O presidente do Sindicato Rural, Guilherme Leite Cabral de Jesus, e os diretores José Claudino Jesus de Souza e Malena May apresentaram diagnóstico da feira, cuja organização está fechando os detalhes da programação, a ser anunciada nos próximos dias.

Guilherme Cabral pontou vários aspectos da 46ª Exporã, que volta a ser realizado após cinco anos. Ele salientou que os obstáculos são gigantescos diante do período de pandemia e seus sequelas para o agro e todos os segmentos da economia.

Mas disse que os diretores estão imbuídos em fazer uma festa popular, com forte característica ao agro.

A programação contará com palestras técnicas, cursos e toda a estrutura básica de funcionamento da feira, conforme o presidente, terá mão de obra local. “Estamos dando prioridade a isso, para que tenhamos pessoas de Ponta Porã trabalhando conosco”, disse ele.

A diretora Malena May destacou que a Exporã tem forte característica associada com a agricultura tradicional e a edição marcando o retorno da feira terá paralelamente a tecnologia como um dos atrativos.

Os diretores também salientaram que a feira terá grande mote popular. A abertura acontecerá na quarta-feira, 02 de agosto. Na quinta, dia 03 e domingo, 06, os portões serão abertos.

Já na sexta-feira, 04 e sábado, 05, haverá cobrança de ingressos devido a programação de shows. No primeiro dia, a dupla Chitãozinho e Xororó já está confirmada, além de outras atrações que serão divulgadas oficialmente pelo Sindicato Rural de Ponta Porã.

O preço dos ingressos será de R$ 30,00. O presidente salienta que é um valor acessível à população para comparecer e prestigiar a feira nos dias de shows.

“Queremos e estamos preparando uma festa da família pontaporanense, da família fronteiriça”, destaca o presidente.