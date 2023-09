Exportações de Campo Grande crescem 1,21% em 8 meses

As exportações de Campo Grande acumularam mais de US$ 361 milhões até agosto, uma alta de 1,21% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as importações somaram US$ 313 milhões, uma queda de 46%. A corrente de comércio, que é a soma das exportações e importações, ultrapassou US$ 674 milhões.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, explica que o aumento das exportações da capital foi impulsionado pelo comércio com os países da Rota Bioceânica. "Mês a mês, Campo Grande vem se consolidando no comércio exterior. E isso deve muito por conta das negociações comerciais que vem sendo feitas com os países que pertencem as rotas de integração latino-americana (Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai). Comprovando que Campo Grande vem se tornando um grande hub logístico", afirmou.

O comércio com os países da Rota Bioceânica, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, somou mais de US$ 168 milhões, correspondendo a quase 25% da corrente de comércio da capital.

Nos últimos 12 meses encerrados em agosto, a corrente de comércio de Campo Grande com o resto do mundo registrou US$ 959,4 milhões, representando 9,55% do comércio internacional do Mato Grosso do Sul. Os números mostram que a capital vem se consolidando como um hub logístico.

"Cabe também ressaltar que a Rota Bioceânica vai encurtar a distância entre Brasil e China, que é um grande consumidor brasileiro. E dentre as políticas voltadas para os países da América Latina, nós conseguimos aumentar, somente neste ano, mais de 46% de faturamento", frisou, Adelaido, sobre a importância da Rota para o comércio internacional de Campo Grande.