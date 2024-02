Exportações de carne bovina dos EUA devem ter forte recuo entre 2024 e 2028 e beneficiar Brasil

As exportações de carne bovina brasileira podem se beneficiar da fragilidade da cadeia produtiva da pecuária bovina de corte dos Estados Unidos. Em dois levantamentos importantes do Departamento de Agricultura dos EUA, USDA, são relatados cenários que confirmam a forte redução de rebanho (no final de janeiro/24) para 87,2 milhões de cabeças – o menor contingente desde 1951 e, na última semana, mostra uma expectativa forte de redução de embarques de carne bovina entre 2024 e 2028.

De acordo com os números apresentados no levantamento Agricultural Baseline Projections, para a a carne bovina, os EUA vão exportar 1,28 milhões de toneladas de carne bovina em 2024, o mais baixo nível de embarques em oito anos. Em 2025 o cenário piora e os norte-americanos devem embarcar 1,23 milhões de toneladas. Para efeito de comparação, o Brasil em 2024 deve exportar, de acordo com o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 2,94 milhões de toneladas.

Confira a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: