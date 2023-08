Exportações de carne suína brasileira crescem quase 10%

As exportações brasileiras de carne suína alcançaram 105,3 mil toneladas em julho, superando em 9,3% o total de embarques em 2022 de 96,3 mil toneladas, no mesmo período do ano. Ao todo mais de US$ 249 milhões foram negociados, gerando um saldo 12,1% superior aos US$ 222,4 milhões registrados no ano passado.

De janeiro a julho de 2023, as vendas internacionais do produto mantiveram alta de 14,6%, com mais de 695 mil toneladas exportadas. No mesmo período de 2022 o volume exportado foi de 606,5 mil toneladas. Referente a receita gerada pelo comércio, o saldo foi 24,3% maior que o total registrado no ano passado, US$ 1,663 bilhão foram gerados.

A China segue como maior destino da carne suína do brasil, com 38,3 mil toneladas importadas apenas no mês de julho, mantendo praticamente estabilidade (-0,1%) em relação ao mesmo mês de 2022. Também foram destaques as vendas para Filipinas, com 11,4 mil toneladas (+38%), Hong Kong, com 7,8 mil toneladas (+8%) e Chile, com 6,9 mil toneladas (+107%).

*Com informações da Associação Brasileira de Proteína Animal