Exportações de frango crescem 8,5% no primeiro semestre de 2023

De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o primeiro semestre de 2023 totalizou 2 milhões 629 mil toneladas de carne de frango exportada. O número supera em 8,5% as vendas internacionais realizadas no mesmo período do ano passado.

Segundo o presidente a Associação, Ricardo Santin, no mês de junho os números chegaram a 446 mil 200 toneladas, devido ao aumento da comercialização com a China. De acordo com Santin, esse fator demostra a confiança internacional no trabalho brasileiro.

“O mundo está confiando na transparência, no trabalho de prevenção e acima de tudo no cuidado com os planteis brasileiros para continuar como maior exportador mundial, fornecendo mais de 35% do marketing share global de exportações de aves”, afirma Santin

No levantamento da Associação, os principais destinos da carne brasileira são China, Japão e Emirados Árabes Unidos. Entre os estados exportadores, Paraná lidera o ranking

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, Mato Grosso do Sul vem ganhando espaço no setor abatendo 300 mil aves por dia, com um sistema de avicultura integrada.

“A nossa avicultura no Estado é essencialmente integrada ao processo agroindustrial. A indústria fornece ração e pintinhos, conhece a estrutura de alimentação e depois compra essa ave”, aponta Verruck.

De acordo com o secretário, o Estado, que busca reconhecimento internacional, possui grande participação no mercado nacional, ocupando o ranking com Paraná e São Paulo.

*Com informações ABPA