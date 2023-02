Exportações de industrializados atingem marca histórica em janeiro

A receita com a exportação de produtos industriais alcançou em janeiro US$ 372,5 milhões, indicando aumento de 15% em relação ao mesmo mês de 2022, quando o valor ficou em US$ 322,7 milhões. Em relação ao volume, a elevação ficou em 18%. Esse foi o melhor resultado para o mês de janeiro em toda a série histórica das exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul.

No grupo “Celulose e papel”, a receita de exportações atingiu US$ 133,4 milhões. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeira e os maiores compradores foram China, Holanda, Estados Unidos, Itália e Argentina.

Com relação ao grupo “Complexo frigorífico”, a receita de exportações registrou em janeiro US$ 126,2 milhões. Os principais produtos comercializados foram carnes desossadas congeladas de bovino, pedaços e miudezas congelados de frango e carnes desossadas refrigeradas de bovino. Os principais países importadores foram China, Estados Unidos, Japão, Chile e Holanda.

Já no grupo “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, a receita com as exportações foi de US$ 53,8 milhões. Os principais produtos exportados foram óleo de soja bruto, bagaços e resíduos sólidos da extração do óleo de soja, óleo de soja refinado e farinhas e pellets da extração do óleo de soja. Os principais países compradores foram Índia, Holanda, Venezuela, Reino Unido e Indonésia.

*Com informações da FIEMS