Exportações de MS batem recorde com mais de US$ 8 bilhões em 2022

Bom resultado! As exportações de Mato Grosso do Sul fecharam o ano de 2022 com valor recorde de US$ 8,2 bilhões e 17,6 milhões de toneladas em produtos, o maior registro da série histórica, iniciada em 1997. Em relação ao ano de 2021, o valor das exportações sul-mato-grossenses aumentou 18,79% e o das importações cresceram 27,8%.

O superávit da balança comercial fechou em US$ 4,882 bilhões em 2022, 13,35% maior do que os US$ 4,307 bilhões registrados no acumulado de janeiro a dezembro de 2021. As informações são da Carta de Conjuntura do Setor Externo do mês de janeiro de 2023, divulgada nesta sexta-feira (6) elaborada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Com relação aos principais produtos exportados, a Soja em grão aparece como primeiro produto na pauta de exportações, com 25,09% do total exportado em termos do valor. O segundo produto é a Celulose, com 18,6% de participação, com aumento em termos de valor de 2,27% em relação a janeiro a dezembro de 2021. Outros produtos de destaque foram o milho em grão, que aumentou 701,77%; a carne de bovinos, que teve um crescimento de 26,87%; os óleos e gorduras vegetais e animais, 53,88%; carne de aves, 7,49%; ferro-gusa e ferroligas, 161,9%.

