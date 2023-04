Exportações de peixe no Brasil batem recorde em 2022

As exportações de peixe aumentaram 15% em faturamento, chegando a U$S 23,8 milhões em 2022 no Brasil. Dados são do estudo da Embrapa Pesca e Aquicultura (TO), em parceria com a Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR).

Mato Grosso do Sul é o segundo estado que mais exporta o produto no Brasil. As informações foram publicadas no Boletim Informativo nº 12 do Centro de Inteligência e Mercado em Aquicultura (CIAqui), da Embrapa Pesca e Aquicultura.

A tilápia (Oreochromis niloticus) deu um salto de 28% nas exportações em relação a 2021, totalizando 23,2 milhões de dólares. O estado do Paraná é o principal exportador do peixe.

Além disso, a tilápia é responsável por 98% das exportações do País em piscicultura. A preferência dos estrangeiros se manteve na tilápia inteira congelada, filés frescos ficaram em segunda posição. Na modalidade “filés congelados” foi registrado o maior crescimento: 98% entre 2021 e 2022.

A segunda espécie mais exportada em 2022 foi o tambaqui (Colossoma macropomum), com US$ 268 mil e uma queda de 51% frente a 2021. A categoria dos surubins ocupou a terceira posição, com US$ 114 mil e crescimento de 186% no ano, sendo o maior crescimento entre as espécies.

Exportações

Os países que mais consomem o pescado brasileiro são Canadá, Taiwan, Líbia e México, além dos Estados Unidos, o líder em importações, representando 81% vendas nacionais.

Entre os estados que mais exportaram produtos de piscicultura estão Paraná (58%), Mato Grosso do Sul (18%) e Bahia (11%). São Paulo se destacou, com 127% de crescimento em relação a 2021.

Expectativas

O setor deve continuar crescendo em 2023, tanto o mercado interno quanto o externo. A perspectiva é de crescimento dos embarques em 2023, principalmente de tilápia inteira e filés congelados. Empresas do setor preveem um aumento das exportações da espécie, em especial no segundo semestre.

A perspectiva de reabertura do mercado europeu para o pescado brasileiro, que está fechado desde 2018, poderá contribuir para um aumento das exportações de produtos da piscicultura.

Desde o segundo semestre de 2022, os preços da tilápia têm se mantido em alta, como reflexo de uma redução dos povoamentos em meses anteriores. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP) (Cepea-USP), publicados no Boletim do CIAqui, a tilápia vendida no mercado nacional apresentou aumento de preço de 16% em 2022, fechando o ano com o valor de R$ 8,51 o quilo.

*Com informações de Agência Embrapa