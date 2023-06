Exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul atingem em maio seu melhor resultado

Segundo dados do Radar Industrial da Fiems, a receita proveniente da exportação de produtos industriais registrou um aumento de 5% em maio, alcançando US$ 517,1 milhões, em comparação com o mesmo mês de 2022, quando atingiu US$ 490,7 milhões. Esse resultado representa o melhor desempenho mensal já registrado na história das exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul.

No acumulado de 2023, a receita total atingiu US$ 2,093 bilhões, representando um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2022, quando foi de US$ 1,942 bilhão. Esse valor representa a maior receita já alcançada nas exportações de produtos industriais entre janeiro e maio.

Os setores industriais que tiveram maior participação nas receitas de exportação foram "Celulose e papel", "Complexo frigorífico" e "Óleos vegetais e demais produtos de sua extração", responsáveis por 79% das exportações no período de janeiro a maio.

No setor de "Celulose e papel", as exportações de produtos industrializados alcançaram US$ 138 milhões em maio deste ano e US$ 633,5 milhões no acumulado de janeiro a maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No setor "Complexo frigorífico", as exportações atingiram US$ 123,7 milhões em maio, e US$ 558 milhões no acumulado do ano. Os principais produtos comercializados foram carnes desossadas congeladas de bovino, pedaços e miudezas congelados de frango, carnes desossadas e refrigeradas de bovino, e carne de suíno congelada.

No setor de "Óleos vegetais e demais produtos de sua extração", a receita com exportações foi de US$ 131,3 milhões em maio e US$ 457 milhões no período de janeiro a maio. Os principais produtos exportados foram bagaços e resíduos da extração de óleo de soja, farinhas e pellets da extração de óleo de soja, óleo de soja refinado, farelo de milho e óleo de milho bruto.

De acordo com o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, 13 países foram responsáveis por mais da metade das exportações do estado. “China, Estados Unidos, Holanda, Índia, Polonia, Itália, Chile, Uruguai, Argentina, Indonesia, Arábia Saudita, Argélia e Geórgia foram responsáveis por 71% de tudo que a indústria de Mato Grosso do Sul vendeu ao exterior até agora em 2023”, frisou.