A Secretaria de Comércio Exterior divulgou nesta última quinta-feira os números das exportações de junho, com isso, os embarques de soja do Brasil fecharam o primeiro semestre com alta de 2,23% na comparação com o mesmo período do ano passado, para 64,15 milhões de toneladas, apesar de o maior produtor e exportador mundial ter colhido uma safra menor em 2024 devido a intempéries.

