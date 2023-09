Exportações por hidrovias crescem 59% em MS

As exportações pelo meio hidroviário de Mato Grosso do Sul estão superando as expectativas em 2023. Até junho, 5,1 milhões de toneladas foram exportadas pelos rios de MS. Com destaque para o Minério de Ferro, que representou 73,3% dos produtos exportados, com 3,8 milhões de toneladas.

Em seguida aparece a soja, com 1,2 milhão de toneladas movimentadas pelas águas do estado.

O Porto Gregório Curvo, localizado em Corumbá, foi o terminal que registrou a maior movimentação portuária, com 1,9 milhão de toneladas.

Continue Lendo...

No mesmo período ano passado, foram exportadas 3,2 milhões de toneladas, resultando em um aumento de 59% na movimentação portuária neste ano.