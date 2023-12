Exposição conta história de construtora em Campo Grande

A história de 35 anos do Grupo Plaenge em Campo Grande contada em uma exposição que mistura desenvolvimento e muita emoção. Isso porque além das 101 torres do grupo na capital, a mostra conta com depoimentos e a participação dos mais de 500 colaboradores diretos e mais de 500 indiretos que contribuem com a construção desta trajetória.

Segundo a Superintendente Regional Plaenge e Vanguard, Valéria Gabas, a galeria, onde está a mostra, foi inaugurada com o objetivo principal de celebrar os 35 anos. “Quando pensamos em como comemorar esta história surgiu a ideia de criar uma galeria e a Plaenge Experience Center mostra toda esta trajetória numa linha do tempo de desenvolvimento e de crescimento nesses anos”.

Gabas falou da contribuição do grupo para a cidade não apenas na infraestrutura, mas também em projetos culturais e sociais de Campo Grande. “Tudo está retratado na exposição”.

A inauguração do espaço foi no último sábado (09). A exposição segue aberta ao público em geral, gratuita, de segunda à sábado das 09h às 19h. A Plaenge Experience Center fica na Avenida Mato Grosso com a Via Parque. Acompanhe a entrevista completa.