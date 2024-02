Exposição sobre religiosidade campo-grandense segue até o fim de março

O Memorial da Cultura e da Cidadania traz para a população a exposição aberta ao público e com entrada franca: “Religiões: a fé e a espiritualidade do campo-grandense”, no Arquivo Público Estadual.

A exposição fotográfica sobre Religiões é um convite para se conhecer a multiplicidade de rituais religiosos praticados na Capital de Mato Grosso do Sul. O propósito do trabalho não é esgotar a compreensão e a manifestação de quaisquer das religiões retratadas, mas chamar para olhar para fora. É uma chance para conhecer o novo e o diferente, na temática por vezes espinhosa da espiritualidade. A fisionomia e a identidade do povo campo-grandense são inúmeras e, sob esta alma amalgamada, a tolerância religiosa deve ser um dos seus pilares. Nos terreiros, mesquitas, centros, templos, igrejas e até mesmo em casa, as matrizes religiosas são múltiplas, unindo-se, dentre outras formas, pelo exercício contínuo da fé e da espiritualidade.

A autora, Glenda Rodrigues Oliveira, é campo-grandense de 34 anos, bacharel em Direito pela UFMS, pós-graduada em Direito Ambiental pela UCDB, servidora pública da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul e estudante de Jornalismo da UFMS. É apaixonada por fotografia desde criança.

A exposição “Religiões: a fé e a espiritualidade do campo-grandense, no Arquivo Público Estadual, fica em cartaz até o fim de março. O Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro.

*Com informações: Fundação de Cultura



