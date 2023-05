FAC lança campanha do agasalho 2023

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) lançou nesta segunda-feira (15), a 7ª Campanha do Agasalho 2023. Como em todos os anos, o foco é atender a população que vive em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas em mais de 30 pontos, distribuídos pela cidade, por qualquer pessoa, empresa ou comunidade, até o dia 20 de julho.

Todas as secretarias municipais, a Prefeitura e o Instituto Mirim de Campo Grande são pontos de coleta. Neste ano, a academia Workout360, o Shopping Bosque dos Ipês, Shopping Campo Grande e Pátio Central Shopping também abraçaram a campanha e são pontos de coleta.

O frio não espera, por isso, as entregas serão realizadas em duas datas, sendo a primeira, dia 20 de junho e a segunda dia 20 de julho. Conforme as doações vão chegando, a equipe do FAC realiza a triagem e separa as peças que serão entregues, pelas assistentes sociais nas sete regiões da Capital nas comunidades mais vulneráveis.

A campanha já arrecadou dezenas de roupas de frio. As peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Além de mantas e cobertores, também é possível doar calças, blusas de frio, meias, gorros e calçados. Para quem não puder sair de casa a doação pode ser retirada na residência. Para isso, é preciso entrar em contato pelo telefone do FAC 2020-1361 para que o pedido seja analisado e agendado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A cada edição nossa campanha ganha mais apoiadores. Campo Grande sempre teve um público acolhedor e participativo. Contamos com a participação de todos para que possamos, a cada ano, aquecer mais pessoas. Pois, mãos que doam amor, nunca ficam vazias”, enfatiza a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz.

Onde realizar as doações?

Até o dia 20 de julho nos pontos abaixo:

Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) – Av. Fábio Zahran, 6000

Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6.000

Prefeitura de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 3297

Secretarias Municipais: Endereços disponíveis aqui (https://www.campogrande.ms.gov.br/sites-institucionais/)

Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro (também entrada pela Dom Aquino) – Das 8h às 19h

Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Academia Workout365 – Rua Dr. MichelScaff, 185 – Chácara Cachoeira