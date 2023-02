Faculdade Inspirar Campo Grande é referência em cursos voltados para a saúde, estética e bem-estar

A Faculdade Inspirar Campo Grande é uma das unidades do Grupo Inspirar que há 26 anos oferta os melhores cursos de pós-graduação e extensão voltados para a área da saúde, estética e bem-estar.

Está localizada na rua Jeriba, 730, Chácara Cachoeira, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Entre os cursos de pós-graduação que a Instituição dispõe estão especializações voltadas à Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia Avançada, Neurofuncional, Pélvica Funcional, Terapia Intensiva e Traumato-Ortopedia e Esportiva.

Um ponto de destaque é a proposta pedagógica inovadora, que acompanha as tendências do mundo globalizado. A instituição vem conquistando cada vez mais destaque no mercado educacional regional e brasileiro.

Considerada a maior rede se franquias de cursos de pós-graduação, ja formou mais de 100 mil profissionais

A Inspirar Campo Grande visa formar profissionais preparados para enfrentar as exigências do mercado de trabalho, através da missão de especializar profissionais que estejam aptos a contribuir para o desenvolvimento da sociedade e atuar nas mais diversas disfunções e problemas de saúde.

Outro diferencial é o corpo docente, composto por professores altamente qualificados e de referência nacional e mundial.

Um grande destaque também á a parte da infraestrutura completa que a Instituição oferece - está situada em um prédio com dois andares para garantir uma aprendizagem de qualidade em seis salas de aula modernas, amplas e arejadas, com elevadores que garantem a acessibilidade e estacionamento privativo.

Os ensinamentos repassados em aula são por meio da transmissão de conhecimentos teóricos e práticos, que estimulam a reflexão crítica e o desenvolvimento de habilidades técnicas e pessoais, tal como o trabalho em equipe, além, obviamente, de muitas aulas práticas – outro grande diferencial da instituição.

Em resumo, se você busca uma formação de qualidade e quer desenvolver suas habilidades e conhecimentos, a Inspirar Campo Grande é a escolha certa!

Grupo Inspirar

O Grupo Inspirar está presente em todas as regiões do país, além de duas unidades na Europa – Portugal e Holanda - transmitindo com dedicação e excelência o conhecimento a seus alunos. É considerada a maior e melhor rede de franquias de cursos de pós-graduação e extensão do Brasil pela Associação Brasileira de Franchising e já formou mais de 100 mil profissionais.