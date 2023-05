Na Coluna Mover desta sexta-feira (26), a colunista Mel Tamaciro relembrou a carreira, as músicas e as conquistas da cantora Tina Turner, que fez história na música pop mundial, sobretudo por sua trajetória de superação até o sucesso. O mundo lamentou a morte da cantora americana na última quarta-feira (24). Mel contou que Tina, ao longo de sua carreira, mudou a música, marcou a publicidade e reestabeleceu o simbolismo cultural ao redor do mundo.

Confira a coluna ao vivo: