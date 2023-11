Falas políticas pressionam, mas dados reais americanos ditam o ritmo no mercado financeiro

A tendência de queda na taxa de juros dos Estados Unidos tem refletido de forma mais expressiva no humor do mercado financeiro nos últimos dias. Segundo o colunista da rádio CBN Campo Grande, João Soares, a repercussão inclusive é mais relevante do que as falas políticas em torno da votação da Reforma Tributária no Senado. O relatório do novo texto tributário brasileiro foi aprovado nesta terça-feira (07) na Comissão de Constituição e Justiça.

Desde o dia 31 de outubro, quando foi cotado a R$5,04, o dólar abriu sequência de queda no Brasil. Nesta quarta-feira (08), a moeda norte-americana é comercializada a R$4,88. Acompanhe a análise completa.