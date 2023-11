Falece conselheiro aposentado do TCE Osmar Ferreira Dutra em Campo grande

Faleceu ontem, em campo grande, o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE /MS), Osmar Ferreira Dutra Ele foi conselheiro do Tribunal por 17 anos, de outubro de 1993 a novembro de 2010. Foi Presidente do Tribunal de Contas no biênio 1999/2000 e vice-presidente no biênio 1995/1996.

O conselheiro também exerceu a função de corregedor geral nos biênios de 2003/2004 e 2009/2010. Nascido em Três Lagoas , ele era advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e também exerceu vários cargos públicos no Estado. Osmar Dutra era casado e teve 6 filhos.

O velório ocorre no Parque das Primaveras a partir desde às 7 horas da manhã de hoje, e o horário do sepultamento ainda não foi divulgado.

*com informações TCE-MS