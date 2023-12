Falta de atenção e cuidados dos tutores refletem na agressividade de cães

O comportamento dos animais domésticos está intimamente associado ao comportamento e aos cuidados que os tutores dedicam aos seus cachorros, além da genética da própria raça, informou a médica veterinária Caroline Gabriel Finkler, comportamentalista pet.

De acordo com a profissional, animais de grande porte como pitbull, rottweiler, pastor belga de malinois são raças com muita energia. Por isso, a escolha de um pet deve levar em consideração o perfil do tutor.

Continue Lendo...

“Quem tem uma rotina muito cheia, sai às 7h e volta às 17h, não deve ter cachorro dessas raças. Eles precisam de atenção para gastar energia. Neste caso, a agressividade está associada à falta de atividade [...] é importante também observar o comportamento dos pais do animal, além do próprio treinamento e da criação”.

A veterinária deu dicas para estimular a docilidade de animais de grande porte, reforçou a obrigatoriedade do uso de coleira peitoral em passeios, esclareceu que embora muita gente torça o nariz para o uso de focinheira, o acessório deve ser estimulado para garantir a segurança de todos nas vias públicas. Acompanhe a análise completa.