Falta de acessibilidade segue como principal barreira para cegos

Desde 1961, a sociedade tem uma data no calendário para refletir sobre as dificuldades das pessoas com deficiência visual. No entanto, há mais de 60 anos desde a instituição do dia, cegos e pessoas com baixa visão enfrentam diversas barreiras.

Em Campo Grande, o Instituto Sul-mato-grossense para Cegos, Florisvaldo Vargas (Ismac), atende na capital mais de 500 pessoas, no estado este número ultrapassa as duas mil pessoas. Para o presidente do Ismac, Márcio Ximenes Ramos, além da infraestrutura das cidades que não atendem as necessidades, o preconceito e a própria visibilidade dos deficientes visuais na sociedade são algumas das dificuldades dos cegos ainda em 2023. Acompanhe a entrevista completa.