Falta de energia nos servidores tira do ar as páginas oficiais do Governo de MS

Desde as primeiras horas da tarde desta quarta-feira (25) não é possível acessar qualquer página do portal do Governo de Mato Grosso do Sul, na internet. As páginas não carregam e não há qualquer aviso sobre o que pode ter ocorrido.

A Secretaria Executiva de Comunicação informou que houve uma queda de energia no Parque dos Poderes que atingiu os servidores do Governo, responsáveis por manter as páginas oficiais no ar. A previsão é que o conserto seja concluído em até duas horas.

"Uma falha no sistema de energia elétrica provocou a situação, já diagnosticada e em procedimento de reparo pelas equipes da SGI (Superintendência de Gestão da Informação). A previsão de retorno dos sistemas afetados é ainda para a tarde de hoje (25). Serviços de emergência como 190 e 193 não foram afetados e permanecem funcionando", diz a nota da assessoria.