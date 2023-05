Falta de moradia em MS será pauta no Ministério das Cidades nesta quarta

Com um déficit em torno de 70 mil moradias, Mato Grosso do Sul tem previsão para construir neste ano pouco mais de seis mil unidades. Um problema crônico no setor habitacional que o governo estadual já admitiu não conseguiu eliminar nesses próximos quatro anos, se contar somente com programas e recursos próprios.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) adiantou que, nesta quarta-feira (3), terá uma agenda em Brasília, no Ministério das Cidades, para tentar viabilizar projetos habitacionais para a construção de pelo menos 20 mil unidades com recursos federais. Até agora, a programação da gestão estadual para este ano no setor é dar início a 6.500 unidades habitacionais a partir de recursos próprios.

Veja abaixo o que disse Riedel durante entrevista exclusiva ao Jornal CBN Campo Grande: