A falta de chuva tem impactado, em Mato Grosso do Sul, não apenas no aumento no número de focos de queimadas pelo estado. A escassez hídrica também deixa os produtores rurais em alerta. Para contornar a situação a tecnologia e o ajuste de manejo vem a serviço da produtividade. Confira mais detalhes no boletim de Duda Schindler.

