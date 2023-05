Faltam poucos dias para a 1ª Corrida Unimed Campo Grande. O evento faz parte de uma série de ações festivas para celebrar 50 anos da cooperativa médica, e será realizada no dia 27 de maio, a partir das 16 horas, no Parque das Nações Indígenas, com concentração e largada no estacionamento do Yotedy (entrada pela Rua Antônio Maria Coelho).

As inscrições podem ser efetivadas até o dia 10 de maio (próxima quarta-feira), através do site www.kmaisclube.com.br/, e os participantes deverão escolher entre as categorias Caminhada (2km) – onde os pets serão bem-vindos - e Corrida, com percursos de 5km e 10km. Para a categoria Infantil (500m), as inscrições foram encerradas.

O evento da Unimed CG conta com a parceria das empresas e cooperativas: Nova Saúde, Blink 102 FM, Bizi água de coco, Expertise Investimentos XP, Sicoob Unique Br, Sicredi, Sistema OCB/MS, CBN Campo Grande e G2C Administradora de Benefícios. Além disso, há também o apoio da Águas Guariroba.

Dicas para começar a correr

Para quem decidiu começar a correr, saiba que logo perceberá grandes benefícios para a sua saúde, mas antes disso é essencial consultar um médico para uma avaliação física e evitar surpresas, como desenvolver lesões ou agravar problemas de saúde preexistentes.

Depois do aval do seu médico, é hora de se preparar. Escolha tênis e roupas adequadas para a atividade, e no início, prefira lugares planos. Se for correr durante o dia, lembre-se de usar protetor solar e a qualquer hora do dia, muita hidratação.

Assim que a corrida se tornar um hábito, você terá como reposta: o aumento do condicionamento físico, fortalecimento dos músculos, auxílio no emagrecimento e controle do colesterol, melhora da qualidade do sono e maior de bem-estar, já que a prática libera endorfina, hormônio responsável por essa sensação.

Meio século de história

Já são cinco décadas de uma história escrita pelas mãos de médicos cooperados, colaboradores, clientes e pessoas que acreditam na Unimed Campo Grande. Esses 50 anos de existência, lutas e conquistas serão celebrados no dia 12 de maio, data em que é reforçada a trajetória do nascimento de um novo conceito em saúde para nosso estado.

Inúmeros desafios foram enfrentados, mas diversas conquistas foram alcançadas para que hoje a cooperativa médica chegasse à posição de maior plano de saúde de Mato Grosso do Sul. Desde a sua criação, em 1973, os propósitos da Unimed CG continuam sendo a busca constante por cuidado, crescimento e inovação, a fim de proporcionar a melhor assistência à saúde aos seus beneficiários e ser um porto seguro aos médicos cooperados, para que exerçam sua profissão com autonomia e, assim, continuem dialogando de forma democrática os rumos da saúde. Isto é a base do nosso cooperativismo, focado fundamentalmente no ser humano.

Aqui tem esperança. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.