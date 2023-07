Faltam recursos, gestão eficiente e retomada de políticas públicas para a Saúde

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) disse que pretende disputar as eleições municipais do ano que vem como candidato a prefeito de Dourados, a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

E o primeiro desafio desse projeto será convencer os correligionários que também apresentam o mesmo objetivo político. Entre eles os tucanos Zé Teixeira e Lia Nogueira, atuais deputados estaduais que têm em Dourados a base eleitoral e também trabalham para conquistar apoio a uma possível candidatura à gestão municipal.

Antes, o partido ainda vai reestruturar o diretório municipal. A eleição da nova diretoria está marcada para o mês que vem.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, nesta terça-feira (11), Geraldo Resende, ex-secretário de saúde do Estado, falou sobre as pretensões políticas e fez uma análise sobre o atendimento à saúde da população. O parlamentar também explicou porque votou favoravelmente à proposta de Reforma Tributária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe na íntegra: