Famasul publica estudo sobre o protagonismo da soja em MS

O Departamento Técnico (Detec) do Sistema Famasul realizou uma pesquisa sobre “A importância do setor do complexo soja para a economia de MS”. O documento mostra a importância do cultivo do grão para o sistema agroindustrial, o comércio exterior e o desenvolvimento socioeconômico do estado.

A soja é o principal produto da agropecuária de Mato Grosso do Sul, correspondendo a 54% do Valor Bruto da Produção (VBP) do setor primário e a produção e produtividade vêm crescendo nos últimos anos.

Analista de economia da Famasul, Jean Américo, afirmou que o estudo busca evidenciar, tecnicamente, a importância da soja para o Estado. "Nós evidenciamos a parte econômica e a parte social, como o IDH. Fizemos uma correlação entre os municípios que mais produzem soja com o IDH. E nós identificamos que os municípios produtores são os que tem o maior índice de desenvolvimento humano”.

De acordo com o estudo do Detec, as principais cidades produtoras do grão apresentam os maiores IDHs de Mato Grosso do Sul. Em uma escala de 0 a 1 a correlação foi de 0,7. É o caso de Maracaju, Ponta Porã, Sidrolândia e Dourados, que estão no grupo dos quatro maiores IDHs e entre os 10 maiores produtores de soja. O IDH médio de 0,526 é dos 5 últimos municípios na classificação do estado e apresentam as menores produções de soja na última safra, de acordo com os dados do SIGA-MS.

Empregos

A capacidade do complexo soja de gerar empregos também não deve ser subestimada. Conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), os setores de “lavoras temporárias”, “moagem de soja” e “fabricação de óleo de soja” possuem cerca de 3,3 mil empregos formais no estado, segundo o estudo técnico . Estes são empregos diretos do complexo soja.

Já quando se leva em conta os empregos indiretos, conforme relatório do Detec, são 10,3 mil cargos em outros setores como transportadoras, fabricação de máquinas, comércio, entre outros. Totalizando 13,7 mil empregos gerados pelo complexo soja direta e indiretamente.

Exportações

Conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o complexo soja representa 36% do valor exportado por Mato Grosso do Sul em produtos agropecuários.

Além de ser importante pelos vários destinos em 2022, foram aproximadamente 4,9 milhões de toneladas exportadas de produtos da soja, resultando uma receita de US$ 3,03 bilhões. Mato Grosso do Sul foi o 8° maior exportador entre as unidades federativas do Brasil, sendo que o estado sofreu com uma quebra de safra que limitou significativamente a capacidade de ofertar o produto.

“Quando a gente olha a questão das exportações, nós observamos a geração de divisas para o estado. Quando exportamos, estamos gerando riqueza para nosso estado. Boa parte nós consumimos internamente, o restante nós exportamos. Principalmente para a China e para o nosso vizinho, a Argentina. Isso tem um efeito multiplicador que é gerado na economia, com a prestação de serviços, o produtor rural gera renda. Tudo isso gera um impacto na sociedade”, finaliza Jean Américo.

Os 10 principais importadores do grão em volume em 2022 foram: China, Argentina, Coreia do Sul, Vietnã, Irã, Paquistão, Tailândia, Taiwan, Bangladesh e Indonésia, respectivamente.

*Com informações de Famasul