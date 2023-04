Família Trad dividida nas próximas eleições

Nas eleições municipais de 2024 deverão ter primos e sobrinhos da família Trad se enfrentando na disputa por vaga na Câmara Municipal de Campo Grande. O ex-prefeito Marquinhos Trad disse estar se organizando para concorrer a vereador.

A participação do ex-prefeito da Capital a uma vaga no legislativo municipal vai dividir o voto da família, porque terá como um dos seus adversários o atual vereador Otávio Trad (PSD), filho da sua irmã, Fátima, e ainda bater de frente com primo, o também vereador William Macksoud (PTB).



Marquinhos disse não ter problemas em disputar as eleições com primos e sobrinhos. Para ele, não vai atrapalhar em nada para os candidatos e muito menos gerar problemas na família. O ex-prefeito lembrou ainda da disputa entre o irmão dele, Fábio Trad, e o primo, Luiz Henrique Mandetta, para deputado federal. Os dois foram eleitos quando estiveram brigando voto-a-voto.

Assista na coluna Política em Destaque desta segunda-feira (10), no Jornal CBN Campo Grande: