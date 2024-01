Familiares de pacientes do HRMS reclamam de desinformação sobre restrições

O balconista João Batista mora em Maracaju e veio até Campo Grande para ver o pai, que está internado desde a última sexta-feira (12) no Hospital Regional. Ele ainda não sabe como serão feitas as visitas. “Nós estamos buscando informação ainda. Meu irmão que está lá com ele agora. Está vendo como que vai ser feita essa troca. Tem todo um procedimento que estão procurando fazer”.

Segundo João, o Hospital não informou os familiares sobre a restrição nas visitas. “Não foi passado nada em questão de máscara para a gente”. Um outro homem, que preferiu não se identificar, também chegou desavisado ao hospital. “Eu vim na visita ontem [14] à noite e ninguém comentou. Não sabia dessa restrição”.

Após um aumento no número de colabores que apresentaram atestado médico, o Hospital Regional restringiu as visitas a uma para cada paciente e o uso de máscara passou a ser obrigatório. Além disso, as cirurgias eletivas estão suspensas. Essas medidas foram recomendadas pelo núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital para evitar a transmissão de infecções.

Uma das profissionais do Hospital que prefere não se identificar, conta que a situação é complicada, principalmente no CTI infantil.

“Pronto-socorro infantil está lotado. CTI pediátrico, pela política de humanização, tem que ficar com o acompanhante. O acompanhante desce, o acompanhante não usa máscara, o acompanhante não lava a mão, pega nas crianças. As visitas estavam sendo todas liberadas. E aí quando chega essas visitas, a maioria não lava a mão, leva a bolsa, coloca a bolsa em cima e a maioria sem máscara. Todas as mães positivaram [para infecções], todas as crianças foram fazendo coleta de painel viral, para poder ser alta, e foi dando positivo”, relata.

Em nota, o Hospital Regional afirmou que todo os atendimentos estão ocorrendo dentro da normalidade e não há motivo para alarde. Setores como ambulatório e pronto-socorro seguem funcionando normalmente. A previsão é de que tudo volte ao normal ainda nesta semana.

