Farofa Natalina de Natas

Os preparativos para as festas de fim de ano já estão a todo vapor. Festas de confraternização, amigo secreto, trocas de presentes, criançada na esperança de ganhar aquele presente tão desejado, enviado em pedido por cartinha, ou email, para o Papai Noel.

Mas se tem algo que une todas as famílias são as delicias de Natal. E no Brasil, praticamente em todas as regiões urbanas, essa ceia natalina é regada de pelo menos um assado que pode ser o peru ou o tender, e ainda arrozes com passas e farofas bem crocantes., além, é claro, das deliciosas e suculentas rabanadas. Claro que esta ceia varia em algum detalhe, dependendo do lugar do país.

E aqui em Mato Grosso do Sul, por essas minhas pesquisas e andanças pelos interiores do estado, sempre questiono as pessoas, com bastante curiosidade, sobre os pratos das festas de final de ano. E pra minha surpresa, saio com alguma nova receita e com muita vontade de replicá-la no próximo Natal.

No Pantanal das fazendas, muita gente tem o hábito dos assados: porco monteiro ou, paleta de carneiro (mais comuns na ceia de Ano Novo), um churrasco de costela ou surtum bovino a noite. Ou uma deliciosa galinhada (a famosa galinha com arroz), acompanhada de alguma farofa, tutu de feijão bem temperado e um macarrão com molho vermelho a base de urucum e tomates com bastante queijo caipira ralado por cima. Roscas de fazenda com uvas passas, que já vira um panetone. E doces em calda que também não podem faltar.

Numa dessas andanças, aprendi com a Dona Tereza Clemente Portilio, cozinheira de tradição da Nhecolândia, que por sua vez aprendeu com sua mãe, a Dona Leonídia Clemente de Souza, a deliciosa farofa de natas, feita com a nata guardada do leite. Mais ou menos um quilo dessa nata de leite é frita aos poucos na frigideira em fogo lento até ganhar uma coloração mais escura, e um aroma amendoado, recebe então uma pitada de sal e a farinha de mandioca e algumas vezes pode levar uvas passas.

E a mensagem gastronômica fundamental do Natal, e que nunca pode deixar de acontecer, é a comunhão entre familias e amigos, e claro, a valorização daquele alimento que, bem conservado, pode servir muito bem, e fica até mais gostoso, na refeição do dia seguinte. Pra não deixar sobrar aquele monte de comida, os preparos da noite anterior devem ser consumidos no dia seguint,e no almoço do dia 25 de Dezembro.

Muita saúde e muita paz para todos nesse Natal que se aproxima. São os votos da coluna Viagem de Sabores, aqui na CBN Campo Grande.

