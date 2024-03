Faturamento de indústrias de máquinas agrícolas deve voltar a cair em 2024

De acordo com dados da Abimaq, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, houve uma diminuição de 21,9% em 2023 no faturamento com a venda de máquinas e implementos agrícolas. Por outro lado, a expectativa de nova queda em 2024, de 10%, não era esperada. O fator ocorre por conta da crise nas áreas de produção de soja e milho no Brasil, que ocasiona redução nos investimentos no maquinário.

A queda em 2023 é associação ao forte desempenho em 2020, 2021 2 2022, quanto o faturamento subiu 70%. Em 2023, já com o cenário mais desafiador, as taxas de juros também não contribuíram, a linha de crédito do Moderfrota ficou taxação de 14,5%.