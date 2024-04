Fazendinha recebe estudantes na Expogrande

Com novas instalações e mais atividades voltadas ao público infantil, o Projeto Fazendinha da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), abriu visitação para alunos da rede pública e privada nesta segunda-feira (8). Em apenas dois dias de atração, mais de 1.500 alunos se divertiram com atividades lúdicas como, jogo da velha, pula-pula de pneus, canto do laço, apresentação de música, distribuição de picolés, sucos e iogurtes de marcas parceiras na Expogrande 2024.

São mais de 20 animais de diferentes espécies e em tamanho "mini" que estão expostos até a próxima sexta-feira (12). Dentre eles, vacas, bois, pôneis, burros, cabras, carneiros, porquinhos da Índia, coelhos e Lhamas. Uma das novidades deste ano são quatro porquinhas da Índia prenhas. O local traz atividades para a criançada como quebra-cabeças, painéis educativos, jogo de damas com tema rural.

Continue Lendo...

Pelo segundo ano consegutivo, alunos da Associação Juliano Varela se divertem com as atividades da Fazendinha. Stéfani Neri, psicóloga da Associação ressalta a importância de incluir todas as crianças no projeto. "É muito importante trazer as nossas crianças, principalmente por elas serem crianças especiais, terem Síndrome de Down [...] Muitas vezes elas são invisibilizadas, e a gente está aqui para mostrar que elas também são crianças".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

O Projeto Fazendinha da Acrissul funciona das 9h às 21h.

Escolas públicas e privadas, além de entidades como Juliano Varela e outras, podem participar gratuitamente da atração mas é necessário fazer o cadastramento pelo telefone da administração da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) - (67) 3345-4200. A entrada no Projeto Fazendinha Acrissul é gratuita a todos os visitantes.

A Expogrande 2024 tem entrada gratuita de domingo à quinta-feira. Sexta-feira a partir das 16h e sábado a partir das 15h, o valor da entrada terá o custo de R$ 20,00. O ingresso aos shows será cobrado à parte.

*Com informações da Acrissul