FCO disponibiliza linhas especiais para mulheres, agricultores familiares e microempreendedores

Uma das opções de acesso ao crédito a juros mais baixos é a contratação de empréstimo por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Este ano, os estados da região - Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal - terão à disposição até R$ 11,15 bilhões para financiar ações e projetos voltados ao desenvolvimento sustentável.

Continue Lendo...

No rateio do recurso, ficou determinado que R$ 3,31 bilhões são destinados a Goiás, R$ 3,31 bilhões para Mato Grosso, R$ 2,41 bilhões para Mato Grosso do Sul e R$ 1 bilhão para o Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os recursos foram divididos igualmente entre as modalidades empresarial e rural – 50% para cada. Além disso, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) contará com R$ 1,11 bilhão.

Nesta terça-feira (16), o colunista da rádio CBN CG, Hudson Garcia, falou sobre o atendimento de microempreendedores, mulheres e agricultores familiares. Acompanhe a avaliação.