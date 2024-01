Feijão com preço mais caro em janeiro para o produtor

O mercado de feijão está com valores históricos neste momento, nas principais praças produtoras brasileiras. Um exemplo, é o feijão-carioca, nota 8, que começou o ano vendido pelo mesmo valor que, há poucos dias, era pago pelo nota 9 de cor. Nos dois principais estados produtores do país o preço pago ao produtor já disparou, em Minas Gerais a saca é negociada a R$ 330. No Paraná o feijão-carioca oscilava entre R$ 320 e R$ 325.

O preço está disparado, pela escassez de oferta no mercado e o entendimento de perdas na primeira safra de feijão do Brasil, também duramente castigada pela estiagem. O histórico do preço do feijão mostra que valor médio praticado atingiu o pico mais alto para um mês de janeiro, em US$ 73 por saca.

Continue Lendo...

Ouça a coluna Agro Mercado de hoje: